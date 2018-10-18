Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Katile teşekkür eden anne: İyi ki oğlumu öldürdün!
FETÖ'nün 'Süper lig imamı' Ali Şenel, Almanya-Belçika arasında mekik dokuyor
Brezilya'da vahşet! Genç kadının karnını kesip bebeğini çaldılar
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı
İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum