Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' geçti. Gemi, Akdeniz'e doğru yol alırken, güvertesinde can yelekli askerlerin beklemesi dikkat çekti. Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orks', saat 12.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.45'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin beklemesi ise dikkat çekti. Türk Sahil Güvenlik botuyla geçiş sırasında, Rus savaş gemisine eşlik edildi.

