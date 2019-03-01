Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rusya Donanması’na ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne açıldı.
Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait donanmanın Karadeniz Filosu’na bağlı 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru ilerledi. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren Rus savaş gemisi saat 09.25 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi’ne doğru ilerleyen savaş gemisinin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ise dikkat çekti.
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