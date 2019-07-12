Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 13.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı PM-56 borda numaralı savaş gemisi, saat 14.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği, Türk bayrağı da çekili olan Rus savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti.

Güvertesinde askerlerin bulunduğu Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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