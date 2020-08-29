HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Rus Donanmasına ait ’PM-138’ borda numaralı Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e gitmek için yol aldı.Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı ’PM-138’ borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi’nden saat 8.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Rus Donanmasına ait ’PM-138’ borda numaralı Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e gitmek için yol aldı.
Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı ’PM-138’ borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi’nden saat 8.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Nara Burnu’nu dönerek ilerleyen savaş gemisi 09.45 sıralarında Kilitbahir Köyü’nde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının önüne geldi. Daha sonra Kilitbahir Kalesi’ni de geçerek ilerleyen Rus savaş gemisi, Akdeniz’e inmek için Ege Denizi’ne doğru ilerledi.
Rus Donanmasına ait ’PM-138’ borda numaralı Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert '30 Ağustos' paylaşımıİçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert '30 Ağustos' paylaşımı
Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...
1/
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
Giresun'daki sel felaketinden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Giresun'dan bir acı haber daha!
Silivri'de düğüne koronavirüs baskını
Düğüne koronavirüs baskını
İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert '30 Ağustos' paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert '30 Ağustos' paylaşımı
70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı
70 yaşında suçüstü yakalandı
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
İzmir'de feci kaza! Paylaşımı kahretti
İzmir'de feci kaza! Paylaşımı kahretti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.