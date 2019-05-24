Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 10.30 sıralarında Rus askeri römorkörü Rescue SB 739 ile birlikte Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 1 saat 15 dakika sonra Arnavutköy Sahil önlerine ulaşan anti -sabotaj gemisini askeri römorkörün çektiği görüldü. İki Rus gemisine sahil güvenlik botu da boğaz geçişi sırasından eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denizine açıldı.

