Rus savaş gemisi harap halde! Batan gemiden ilk görüntüler...

Geçen hafta Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskova'nın Ukrayna basınında yayınlanan yeni görüntülerinde gövdesine aldığı ağır hasar ve yükselen duman açıkça görülüyor. Geminin çevresinde tahliye operasyonuna katıldığı tahmin edilen başka gemiler de var. Rusya'dan gelen bilgiye göre, Moskova savaş gemisinde 14 Nisan'da yangın çıkmış, ardından da mühimmat patlamıştı. Ağır hasar gören gemi limana çekildiği esnada fırtına yüzünden battığı iddia edildi.

UKRAYNA VE PENTAGON YALANLADI

Ancak Ukrayna ve pentagon bu bilgiyi yalanladı. Ukrayna ordusu Rus savaş gemisinin 2 adet Neptün füzesiyle vurulduğunu ve ardından battığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı. Moskova, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük Rus savaş gemisi oldu. Stratejik bir hata olarak görülen bu durum, Ukrayna'nın Rusya'ya indirdiği yeni bir darbe olarak değerlendirildi.



