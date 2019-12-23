HABER

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

AKDENİZ'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-AKDENİZ'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' Akdeniz'den ve Marmara Denizi'nden gelerek saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın en modern gemileri arasından olan "Admiral Makarov" yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.
(FOTOĞRAF)

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Lodos tekneleri batırdıLodos tekneleri batırdı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Sokak ortasında dehşet! Flaş gelişme

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.