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RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

  'Azov' isimli Rus savaş gemisi  İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)
'Azov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.
Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Rus savaş gemisinden genel görüntü
-Rus savaş gemisinden detay görüntü
-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü
-Geminin ön bölümünde sipere yatan askerden genel ve yakın detay
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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