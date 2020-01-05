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  4. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Ersan SAN-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları ve deniz polisi eşlik etti.
Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' bugün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Boğaz'dan geçerek Marmara Denizine açıldı.

(FOTOĞRAF)

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