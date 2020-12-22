HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

22.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden saat 12.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden saat 12.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı varAnkara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?
1/

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.