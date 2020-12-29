HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

29.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi’nden saat 14.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden saat 14.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçerek, Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Geminin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı
KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları!KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta alımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bodrum’a yılbaşı akını! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra öldü

İzmir'de dehşet! Betül Tuğluk oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde vaka sıfırlandı

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.