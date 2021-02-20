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Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

20.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden saat 08.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden saat 08.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, 2 Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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