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Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 11.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiler için boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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