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Rus savaş gemisi 'Priazovye', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

RUS Donanması'na ait, CCB-201 borda numaralı, 'Priazovye' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'na ait, CCB-201 borda numaralı, 'Priazovye' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 95 metre uzunluğundaki 'Priazovye' adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu savaş gemisine, boğaz geçişinde, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 1987 yapımı savaş gemisinin, Karadeniz Filosu'na katılmak üzere bağlı bulunduğu Rusya'nın Sivastopol Limanı'na götürüldüğü öğrenildi. Savaş gemisinin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi.

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