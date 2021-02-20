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  4. Rus savaş gemisi ’Priazovye’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ’Priazovye’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

20.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Rus Donanması’na ait, CCB-201 borda numaralı, ’Priazovye’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması’na ait, CCB-201 borda numaralı, ’Priazovye’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Geminin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi.
Ege Denizi’nden saat 13.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’na ait, 95 metre uzunluğundaki ’Priazovye’ adlı savaş gemisi, saat 14.45 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en zor noktası olan Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’nı geçişine 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi.

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