HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi ’Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ’Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

17.03.2021 18:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizine doğru yol aldı.Ege Denizi açıklarından saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizine doğru yol aldı.
Ege Denizi açıklarından saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi Saratov’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı!Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

En Çok Okunan Haberler

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç 'ceza davası' prosedürüyle izlenecek

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada tahliye kararı

'Boğaziçi' davasında tahliye kararı

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti

Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

O ilçede yeni koronavirüs yasağı! Para cezası uygulanacak

Bursa'da dehşet! Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı!

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.