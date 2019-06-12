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Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

RUS Donanması’na ait 651 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması’na ait 651 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın ait 651 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.
Rus savaş gemisine Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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