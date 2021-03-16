HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

16.03.2021 18:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı ‘Vyshniy Volochek’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi’nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait 609 borda numaralı ‘Vyshniy Volochek’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna ait M Sınıfı füze korveti 609 borda numaralı savaş gemisi ‘Vyshniy Volochek’, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını önünden ilerleyen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptırdı

Dolandırıcılar bu kez de "aşı"yı kullandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu

Ahmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezası

Ahmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezası

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.