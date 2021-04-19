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Rus savaş uçağı, Barents Denizi üzerinde ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi

19.04.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde "Rus Mig-31" savaş uçağının, Rus sınırına yaklaşan ABD ve Norveç’e ait devriye uçaklarını engellediğini bildirdi.

Rus savaş uçağı, Barents Denizi üzerinde ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Merkezinden yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerinde Rus sınırlarına yaklaşan 2 uçağın radarda tespit edilmesi üzerine Kuzey Donanmasından bir "Rus Mig-31" model savaş uçağının bölgeye gönderildiği belirtildi.

"BARENTS DENİZİ ÜZERİNDE EŞLİK ETTİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havadaki hedefleri belirlemek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek için bir Mig-31 savaş uçağı kaldırıldı. Rus mürettebat, ABD donanmasına ait 'P-8A Poseidon' ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait 'P-3C Orion' model devriye uçaklarını tespit etti ve onlara Barents Denizi üzerinde eşlik etti."

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"DEVLET SINIRLARINI İHLAL ETMESİNE İZİN VERİLMEDİ"

Devriye yapan uçakların Rus sınırından geri döndükten sonra Rus uçağının güvenli şekilde havaalanına döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırlarını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Rus savaş uçağının hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak görevini yerine getirdiği belirtildi. (AA)

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Rusya

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