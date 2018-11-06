"Rus savaş uçağı, Karadeniz'de güvenli önleme yaptı"

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rus sınırlarına doğru uçan ABD ordusuna ait keşif uçağına Su-27 avcı savaş uçağı ile "güvenli bir şekilde önleme" yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 5 Kasım'da saat 10.00 civarında Karadeniz uluslararası hava sahasında Rus sınırına doğru uçan menşei belirsiz bir hedefin belirlendiği kaydedildi.
Verilen alarm üzerine en yakın bölgeden Rus hava kuvvetlerine ait Su-27 avcı savaş uçağının kalktığı aktarılan açıklamada, Su-27'nin ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağına güvenli bir şekilde yaklaştığı ve uçağı tanımladığı belirtildi.
"Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti." denilen açıklamada, Amerikan ordusuna ait keşif uçağının rotasını değiştirdikten sonra Su-27'nin hava üssüne geri döndüğü bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı Su-27 savaş uçağının ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıklamıştı.
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