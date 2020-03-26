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Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Bir Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde düştü.

Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü

Pilota ulaşılmaya çalışılıyor.Karadeniz üzerinde seyreden Sukhoi SU-27 tipi Rus savaş uçağı düştü.

Interfax ajansı uçağın düştüğü alanda gemi ve helikopterlerle pilota ulaşılmaya çalışıldığını duyurdu.

Rus yetkililer uçağın düşüş sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından Moskova'da yapılan açıklamada düşen savaş uçağının Çarşamba günü bölgede daha önce planlanan uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandığı belirtildi. Açıklamada, pilotun acil durum bildirisi yaptığı, ardından da uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Pilotu arama çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yapıldığı belirtiliyor.

dpa / TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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