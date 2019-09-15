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RUS SAVAŞ UÇAĞI SU-35 ANTRENMAN UÇUŞU YAPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

TEKNOFEST kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul’da antrenman uçuşu yaptı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
TEKNOFEST kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul’da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.
Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü.

Görüntü Dökümü:
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-SU-35'in piste gelişi
-Savaş uçağının kalkışı
-SU-35'ten akrobatik hareketler
-SU-35'in inişi

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