Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı  -2

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.

Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü.

