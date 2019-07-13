HABER

Rus savaş uçakları Han Şeyhun’da katliam yaptı: 9 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Rus savaş uçakları, sabaha doğru, Suriyeli bir ailenin savaştan kaçıp daha güvenli diye sığındıkları Han Şeyhun’daki bir evi bombaladı.

Rus savaş uçakları, sabaha doğru, Suriyeli bir ailenin savaştan kaçıp daha güvenli diye sığındıkları Han Şeyhun’daki bir evi bombaladı. Evde bulunan 5’i çocuk 2’si kadın 9 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma görevlileri bombardıman sonucu enkaza dönen evden ölü ve yaralıları çıkartarak bölgedeki bir hastaneye götürdü.
Dün yine Rus ve Suriye savaş uçaklarının saldırısı sonucu İdlib civarında bulunan Eriha’da 2’si kadın biri çocuk 6 kişi, Maarat el Numan’da 3 kişi İdlib’de 1 kişi, Kefrzita’da 1 kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Suriye ve Rus uçakları 74 gündür İdlib civarına 500‘den fazla saldırı düzenledi. Cuma gününden beri, İdlib, Eriha, Maarrat el Numan, Han Şeyhun, Cirs Şugur, Mardih, Kefr Batih, El Glas, Herş Kefrum’a düzenlenen saldırıların sayısı 60 oldu. Bu saldırılarda 420 roket atıldı. Bu saldırılarda 2 bin 433 kişi hayatını kaybetti.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Restorasyonun sürmesine rağmen ziyaretçi akınıRestorasyonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını
Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandıOkuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.