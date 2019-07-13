Rus savaş uçakları Han Şeyhun’da katliam yaptı: 9 ölü

Rus savaş uçakları, sabaha doğru, Suriyeli bir ailenin savaştan kaçıp daha güvenli diye sığındıkları Han Şeyhun’daki bir evi bombaladı. Evde bulunan 5’i çocuk 2’si kadın 9 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma görevlileri bombardıman sonucu enkaza dönen evden ölü ve yaralıları çıkartarak bölgedeki bir hastaneye götürdü.

Dün yine Rus ve Suriye savaş uçaklarının saldırısı sonucu İdlib civarında bulunan Eriha’da 2’si kadın biri çocuk 6 kişi, Maarat el Numan’da 3 kişi İdlib’de 1 kişi, Kefrzita’da 1 kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Suriye ve Rus uçakları 74 gündür İdlib civarına 500‘den fazla saldırı düzenledi. Cuma gününden beri, İdlib, Eriha, Maarrat el Numan, Han Şeyhun, Cirs Şugur, Mardih, Kefr Batih, El Glas, Herş Kefrum’a düzenlenen saldırıların sayısı 60 oldu. Bu saldırılarda 420 roket atıldı. Bu saldırılarda 2 bin 433 kişi hayatını kaybetti.

