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Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine muhaliflerin eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 75 kişinin öldüğü belirtildi.Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı muhaliflerin eğitim kampına hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine muhaliflerin eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 75 kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı muhaliflerin eğitim kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 75 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar saldırıda öldürülenlerin görüntüsünü paylaştı.

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