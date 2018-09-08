Rus Savaş Uçakları ve Suriye Helikopterleri İdlib'i Bombalıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın üç saatten az bir sürede İdlib’e yaklaşık 60 sorti hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Örgüt, Moskova ve Şam’ın İdlib’e operasyon düzenleyeceği tehdidinde bulunmasının üzerinden geçen yaklaşık bir ay süre içinde en şiddetli hava saldırılarının düzenlendiğini bildirdi. Gözlemevi, saldırılarda toplam dört kişinin öldüğünü, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu belirtti. Operasyona Suriye helikopterleri de “varil bombalarıyla” katılıyor. Görgü tanıkları ve kurtarma görevlileri de, hava saldırılarında İdlib’in güneyindeki Halbeh ve Hama ilinin kuzeyindeki Latamneh ilçelerinde bazı köylerin hedef alındığını söyledi. İdlib’in güneyinde yaşadığını bildiren iki görgü tanığı, Suriye ordusuna ait helikopterlerin Han Şeyhun yakınlarında sivillere ait evlere varil bombalarıyla saldırdığını söyledi. Sivil savunma ekiplerinden bir kaynak da İdllib’in güneyindeki Abdin köyünde üç sivilin öldüğünü belirtti. Ölenlerin Gözlemevi’nin bildirdikleriyle aynı kişiler olup olmadığı bilinmiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Adülrahman, hava saldırılarında cihatçı ve isyancılara ait hedeflerin bombalandığını, bu hedeflerden bazılarının önceden terk edildiğini, bazılarının da hala kullanımda olduğunu söyledi. İdlib’e en son 10 Ağustos’ta bu denli şiddetli hava saldırıları düzenlenmiş, 28’i çocuk 53 kişi bombardımanda hayatını kaybetmişti. İdlib’i ağırlıklı olarak el Kaide’nin eski Suriye kolunun liderliğindeki Tahrir el Şam örgütü kontrol ediyor. Ancak rakip isyancı gruplar da İdlib iline sığınmış durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Rusya’nın dün düzenlediği hava saldırılarında da 4 militan ölmüştü. Dün Tahran’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani, bir ateşkes konusunda uzlaşamamıştı. Zirvede üç lider İdlib’de olası bir askeri operasyonu görüştü. İdlib, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a muhalif güçlerin elindeki tek kale durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ateşkeste ısrar etse de, Putin, Esat rejiminin terörist ilan ettiği cihatçı militan grupların ateşkes sürecine dahil edilmemesi gerektiğini savundu.