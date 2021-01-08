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Rus Sefarethanesi’nde Rus işçi ölü bulundu

08.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde sabah saatlerinde Rus uyruklu bir çalışan fenalaştı.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde sabah saatlerinde Rus uyruklu bir çalışan fenalaştı. Ağızından kanlar geldiği öğrenilen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerindeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Sefarethanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefarethanede çalışan Rus uyruklu İgor Federov (54) henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağızından kanlar gelen işçi olduğu yerde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçi üzerinde yaptığı tetkikler sonucu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından işçinin bir süredir hastalığı olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından işçinin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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