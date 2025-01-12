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Rus sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle müebbetle yargılanıyordu! Mahkeme serbest bıraktı... Suriyeli ülkesine mi kaçtı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.01.2025 10:06
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Erzurum'da tanışan ve 20 Eylül 2023 yılında yaşadıkları tartışmanın ve kavganın ardından hayatını kaybeden Rus asıllı Anastasia Emelianova'nın davası devam ediyor. Mahkeme müebbetle yargılanan Suriyeli sevgilisi Mohammad Nizar Arnabeh'a beraat kararı vermişti. Suriyeli sevgili son duruşmaya gelmedi. Mohammad Nizar Arnabeh'ın Suriye'ye kaçtığından şüpheleniliyor.

Rus sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle müebbetle yargılanıyordu! Mahkeme serbest bıraktı... Suriyeli ülkesine mi kaçtı?

Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararı istinafta bozulan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh'in (29) yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan, mahkemenin hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdiği Mohammad Nizar Arnabeh'in Suriye'ye kaçtığı ileri sürüldü.

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KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh Arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı. 20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmandaki dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

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MAHKEME BERAAT VERDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine karar verdi. Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı, kararı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.

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SANIK DA AVUKAT DA YER ALMADI

İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mohammad Nizar Arnabeh'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları yer almadı. Mahkeme heyeti Arnabeh'in yakalanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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ACILI ANNENİN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, Mohammad Nizar Arnabeh'in yurt dışına kaçtığını ileri sürdü. Yılmaz, "Muhtemelen önce Suriye'ye oradan da başka bir ülkeye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, çıkış kapılarının kontrol edilmesini istedik. Mahkeme bu eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyete yazı gönderildi. Sanığın hangi ülkeye çıkış yaptığı tespit edilecek. Ardından Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi dile getirdik.

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Maddi gerçeğin ortaya çıkması için sanığın tekrardan mahkeme huzuruna çıkması gerekiyor. Kırmızı bülten talebimiz yerine getirildikten sonra mutlaka sanık yakalanacak ve tekrar burada ifade verecek. Böylelikle maddi gerçeğe, olayın nasıl gerçekleştiğine dair daha net bir izlenim elde edeceğiz. Daha önceki çelişkili ifadeleri de düşünüldüğünde çok önemli, bunların açığa çıkarılması lazım. Zaten istinaftan gelen bozma kararı da çelişkili ifadelere yönelikti. Çünkü sanığın öncelikle verdiği bir ikrar beyanı var. Ardından bu ikrar beyanlarını reddediyor. Bu sebeple sanığın yakalanmasının infazını bekleyeceğiz. Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi yineleyeceğiz. Zira ailenin, acılı annenin tek bir talebi var; maddi gerçeğin ortaya çıkması" diye konuştu. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum suriyeli
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