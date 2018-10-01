Rus-Sırp askeri tatbikatı Bars-2018 başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan ile birlikte ortak uçuş-taktik askeri tatbikatı BARS-2018’in başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan’da gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin uçuş ekiplerinin havadaki hedefleri vurma, hava muharip ve zor uçuş manevraları ile karadaki taktik hedefleri vurmaya yönelik görevleri yerine getireceği belirtildi.
İki ülkenin ortak uçuş ekiplerinin MİG-29 savaş uçağı ve Mi-8 helikopterlerle tatbikatta yer alacağı vurgulanan açıklamada, tatbikatın konusunun "Sırp hava sahasını koruma, mürettebatın kurtarılması" olduğu ifade edildi.
Ayrıca pilotlar arasında telsiz görüşmelerinin Sırpça yapılması öngörüldüğü için Rus pilotların uçuş terminolojisinde kullanılan ana terimlerin Sırpçasını öğrendiği aktarıldı.
Rusya-Sırbistan ortak askeri tatbikatının 5 Ekim’e kadar süreceği kaydedildi.
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...
Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay
THY uçağında korku dolu dakikalar!
Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum