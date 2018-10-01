Rus-Sırp askeri tatbikatı Bars-2018 başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan ile birlikte ortak uçuş-taktik askeri tatbikatı BARS-2018’in başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan’da gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin uçuş ekiplerinin havadaki hedefleri vurma, hava muharip ve zor uçuş manevraları ile karadaki taktik hedefleri vurmaya yönelik görevleri yerine getireceği belirtildi.

İki ülkenin ortak uçuş ekiplerinin MİG-29 savaş uçağı ve Mi-8 helikopterlerle tatbikatta yer alacağı vurgulanan açıklamada, tatbikatın konusunun "Sırp hava sahasını koruma, mürettebatın kurtarılması" olduğu ifade edildi.

Ayrıca pilotlar arasında telsiz görüşmelerinin Sırpça yapılması öngörüldüğü için Rus pilotların uçuş terminolojisinde kullanılan ana terimlerin Sırpçasını öğrendiği aktarıldı.

Rusya-Sırbistan ortak askeri tatbikatının 5 Ekim’e kadar süreceği kaydedildi.

