HABER

Rus-Sırp askeri tatbikatı Bars-2018 başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

Rus-Sırp askeri tatbikatı Bars-2018 başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan ile birlikte ortak uçuş-taktik askeri tatbikatı BARS-2018’in başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan’da gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin uçuş ekiplerinin havadaki hedefleri vurma, hava muharip ve zor uçuş manevraları ile karadaki taktik hedefleri vurmaya yönelik görevleri yerine getireceği belirtildi.

İki ülkenin ortak uçuş ekiplerinin MİG-29 savaş uçağı ve Mi-8 helikopterlerle tatbikatta yer alacağı vurgulanan açıklamada, tatbikatın konusunun "Sırp hava sahasını koruma, mürettebatın kurtarılması" olduğu ifade edildi.

Ayrıca pilotlar arasında telsiz görüşmelerinin Sırpça yapılması öngörüldüğü için Rus pilotların uçuş terminolojisinde kullanılan ana terimlerin Sırpçasını öğrendiği aktarıldı.

Rusya-Sırbistan ortak askeri tatbikatının 5 Ekim’e kadar süreceği kaydedildi.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapisFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdiÜnlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BARS-2018 Rusya sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.