Rus sosyal medya fenomeni adeta ölüme yürüdü! Bu video genç kızın son görüntüsü oldu

Korkunç olay Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana geldi. Rus sosyal medya fenomeni Arina Glazunova metroya yürürken Tiktok hesabına video çekmek istedi. O sırada metro merdivenlerini fark etmeyen genç kadın merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

VİDEODA GENÇ KIZIN ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

O anlara ait görüntüler Arina Glazunova'nın Tiktok hesabından paylaşıldı. Videoda genç kızın çığlık sesleri de duyuldu.

VİDEO ÇEKERKEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan İO Vakfı tarafından paylaşılan verilerde çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Verilere göre selfie ya da video çekerken hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Bu şekilde yaşanan olayların 3'te 1'inin seyahat sırasında gerçekleştiği ve hayatını kaybedenlerin çoğunun turist olduğu belirlendi.