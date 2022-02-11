Rus Sporcu Valieva'da Yasaklı Madde Tespit Edildi

Rusya’nın buz patenindeki yıldız sporcusu Kamila Valieva’nın, halen devam etmekte olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde, doping kurallarına aykırı yasaklı bir madde kullandığının tespit edildiği açıklandı. Valieva’nın, olimpiyat oyunlarına devam edip edemeyeceği ve kazandığı altın madalyayı alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Buz pateninde son yılların en yetenekli sporcusu olarak görülen 15 yaşındaki Valieva’nın, oyunlarla ilgili kaderine Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek. Rus Olimpiyat Komitesi’nin söz konusu maddeyi kullanmış olmasının tespit edilmesine rağmen Valieva’nın olimpiyatlara katılmasına neden izin verdiği tartışılıyor.

Valieva, onaylanması durumunda kendisine altın madalya kazandıran performansında, olimpiyat oyunlarında buz pateninde dörtlü atlayış hareketini yapan ilk kadın sporcu olmuştu.

Ancak Uluslararası Test Ajansı’nın, kendisinden 25 Aralık’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinde alınan idrar örneğinde, yasaklı Trimetazidine tespit edildiğini açıklaması, spor kamuoyunda ciddi yankı buldu.

Rus sporcular hali hazırda daha önceki doping skandalları nedeniyle Rusya’ya verilen cezadan ötürü ülkeleri adına değil Rus Olimpiyat Komitesi adına yarışıyorlar, Rusya bayrağını taşıyamıyorlar ve ödül kazandıklarında Rus milli marşı çalınmıyor.

Katerina Witt: "Utanç verici bir durum"

Dünyanın bu spor dalındaki gelmiş geçmiş en ünlü ismi, eski Alman sporcu Katarina Witt de Facebook sayfasından konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Witt, açıklamasında “Bu utanç verici bir durum. Buna sebebiyet veren yetişkinler spordan ömür boyu men edilmeli” ifadelerini kullandı.

Valieva’nın idrar örneğinin testlerini yapan İsveç’in Stockholm kentindeki laboratuvar, sporcuda yasaklı doping maddesi tespit edildiğini Salı günü açıkladı. Valieva, kendisine olimpiyatlarda dörtlü atlayış hareketini yapan ilk kadın sporcu ünvanını getiren performansınıysa Pazartesi günü sergilemişti.

Konuya ilişkin bir başka tartışma konusu da 25 Aralık’ta alınan idrar örneğine dair test sonucunun neden bu kadar geç açıklandığı ve Valieva’nın Pekin’e gitmesine izin neden verildiği.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi konunun şu an Rus yetkililer ve Uluslararası Anti-Doping Ajansı arasında olduğunu açıkladı. Ancak Dünya Anti-Doping Ajansı da henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Rusya’nın anti-doping ajansı RUSADA da konuya ilişkin soruları şu aşamada yanıtsız bıraktı.

RUSADA test sonuçları negatif çıkmıştı iddiasında

İsveç’teki test merkezinin açıklamasının aksine Rusya Olimpiyat Komitesi Valieva’nın 25 Aralık’ta düzenlenen ulusal buz pateni şampiyonası öncesi ve sonrasındaki doping testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Rus Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Test Ajansı’nın açıklamasının ardından önce Valieva’nın oyunlarına devamını askıya aldı ancak daha sonra sporcunun temyiz başvurusu üzerine bu kararını kaldırdı. Ancak askıya alma kararının hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair detay paylaşılmadı.

Valieva, Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kararının ardından bugün Pekin’de, antrenman çalışması için yeniden buz pistine çıktı ve rutin antrenmanını gerçekleştirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Buz Pateni Birliği, Rusya’nın Valieva’nın oyunlara devamını askıya alması kararını geri çekmesini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a taşıdıklarını açıkladı. CAS yetkilileri konuya ilişkin olarak henüz bir karar açıklamadı.

Ödül töreni ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, komitenin dopinge yüzde yüz karşı olduğunu söylerken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Valieva’nın oyunlara devam edip edemeyeceğine dair kararını haftaya Salı gününden önce vermesi gerektiğini söyledi.

Valieva, haftaya Salı günü yine tek bayanlar yarışlarında yeniden piste çıkacak. Eğer Komite, Valieva’nın oyunlara devam edemeyeceğine karar verirse o durumda Rusya şu aşamada onun yerine bir başka sporcuyu aynı dalda müsabakaya sokamayacak.

Öte yandan Valieva’nın durumundaki belirsizlik nedeniyle kendisinin altın madalya kazandığı ayaktaki ödül töreni de ertelendi. Valieva’nın oyunlardan men edilmesi kararı çıkması halinde sıralama değişecek bu sebeple, ABD ve Japonya olimpiyat takımları ve sporcular da çıkacak kararı en az Valieva kadar büyük bir merakla bekliyorlar.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bir soru üzerine “İşin özünü anlamadan herkes sağa sola bağırmaya başladı biz bu çığlıklar serisine katılmayacağız” dedi.

Valieva’nın henüz 15 yaşında olmasından ötürü kurallar gereği dopingli madde tespit edilse dahi kimliğinin açıklanamaması gibi bir durum da söz konusu. Bu da Valieva’nın davasını daha da karmaşık hale getiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Buz Pateni Birliği’nin de doping tespiti halinde bir sporcuyu yarışlardan alma hakkı bulunuyor ancak birlik de henüz devam eden yasal süreçleri bekleme modunda.

