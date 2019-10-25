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Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı: - "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı"

Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi.

Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı.

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Rus Askeri Polisi Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü Türkiye-Suriye sınırı YPG/PKK

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