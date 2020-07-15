Rus telefon şakacıları bu kez de Polonya liderini işletti

Polonya lideri telefon şakacılarına koronavirüsü (Covid-19) ülkesine Ukraynalı göçmenlerin getirdiğini söyledi.

Rusya'da dünya liderlerine yaptıkları telefon şakalarıyla bilinen ünlenen Vladimir Krasnov ve Alexey Stolyarov'in bu kez hedefinde Polonya'da seçimleri ikinci kez kazanan Devlet Başkanı Andrzej Duda vardı. Kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak Duda'yı arayan komedyenler, kendisini seçim galibiyeti konusunda tebrik etti.

Komedyenler daha sonra Duda'ya koronavirüsün Polonya'ya nereden geldiğine, Polonya'daki LGBT toplumunun haklarına ve Rusya ile Polonya arasındaki İkinci Dünya Savaşı anlaşmazlığına ilişkin sorular sordu.

'VİRÜS ÜLKEMİZE UKRAYNALI GÖÇMENLERDEN GELDİ'

Duda, telefon konuşmasının başından sonuna kadar kandırıldığını anlayamadı. Koronavirüsün Polonya'ya nereden geldiği sorusunu cevaplayan Duda, "Söylemesi zor. Ülkemize virüsü getirenler Ukraynalı göçmenler olabilir. Ukrayna'dan ülkemize çok fazla insan geliyor. Ama şu anda çok fazla vakamız yok ve durum kontrol altında" dedi.