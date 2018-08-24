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Rus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyor

24.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları sosyal medya botları ve Rus trol hesaplarının sosyal medyada aşılar hakkında bilgi kirliliği yaratan paylaşımlarda bulunduğunu açıkladı. Araştımacılardan Dr. Drezde "Aşı tartışmasında iki tarafa da oynayarak aşılara yönelik güvenimizi kırmak ve toplumu bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya bırakmak istiyorlar" diyor.

Rus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyor

ABD'li araştırmacılar sosyal medya botları ve Rus trol hesaplarının sosyal medyada aşılar hakkında bilgi kirliliği yaratan paylaşımlarda bulunduğunu açıkladı.

Amerikan Kamu Sağlığı Dergisi'nde dün yayınlanan araştırmaya göre ABD'deki başkanlık seçimini etkilemek için kullanılan Twitter hesapları, aşı üzerine paylaşımlar da yapıyor.

2014-2017 arası binlerce tweeti inceleyen araştırmayı yürüten ekipten Mark Dredze, bu paylaşımların toplumu bölmek için yapıldığını düşünüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Doç. Dr. Drezde, "Aşı tartışmasında iki tarafa da oynayarak aşılara yönelik güvenimizi kırmak ve toplumu bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya bırakmak istiyorlar" diyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu ay Avrupa'da kızamık vakalarının rekor seviyeye ulaştığını açıklamış, uzmanlar bunu aşı yaptıran kişilerin sayısının azalmasına bağlamıştı.

ABD'de yapılan ve Temmuz'da yayınlanan bir başka araştırma da dini ya da felsefi nedenlerle çocuklarını aşılatmayan kişilerin sayısında bir artış yaşandığını ortaya koymuştu.

ABD'de halkın çoğu aşıların güvenilir ve etkili olduğuna inansa da Twitter'daki paylaşımlara bakıldığında bu konuda büyük tartışmalar yaşandığı izlenimi oluşuyor. Böylece insanlar bunun toplumda tartışmalı bir konu olduğunu düşünebiliyor ve sonuç olarak aşılara güven azalabiliyor.

Araştırma ekibinden David Broniatowski de "İnternette aşıyla ilgili söylemin çoğu gizli hedefleri olan aktörler tarafından yaratılıyor olabilir" diyor.

Araştırmacıların inceledikleri paylaşımlar arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Internet Research Agency (İnternet Araştırma Ajansı, IRA) ile ilişkili hesaplardan atılan yaklaşık 250 tweet de yer alıyor.

IRA'nın attığı tweetlerde kutuplaştırıcı bir dil yer alırken bu sosyal medya hesapları aşı tartışmalarını ırk, sınıf, hükümetin meşruiyeti gibi konularda ihtilaflı argümanlarla ilişkilendiriyor.

Hesaplardan biri "Hükümetin elinde #aşı nedeniyle zarar görmüş çocuklarla ilgili gizli bir veri tabanı bulunduğunu biliyor muydunuz? #ABDyiAşıla" paylaşımı yapılırken bir diğerinde "#ABDyiAşıla Aptallığı tedavi edemezsin. Bırakın kızamıktan ölsünler ben #aşılama yanlısıyım" ifadeleri yer alıyor.

Araştırmanın incelediği diğer "içerik kirleticileri", yani hem zararlı yazılım, hem spam reklam, hem de kutuplaştırıcı içerikler yayan hesaplar da aşı karşıtı mesajları diğer Twitter hesaplarına kıyasla çok daha fazla kullanıyor.

Bu hesaplar aşı karşıtı paylaşımlarının yönlendirdiği sayfalarla okurlara zararlı yazılımlar yüklüyor.

Sosyal medya platformları bu tür dezenformasyonlarla mücadele etmekte zorlanıyor.

Facebook ve Twitter bu hafta "sahte veya manipülatif" paylaşımlarda bulunan İran ve Rusya ile ilişkili bazı hesapları kaldırdıklarını veya dondurduklarını açıkladı.

Twitter Temmuz ayında 70 milyon sahte ve şüpheli hesabı kapattığını duyurmuştu.

Aşı 'tartışmasının' sağlık faturası

Bilimsel araştırmaların tartışılmaz bir şekilde aşıların faydasını ortaya koymasına rağmen dünya çapında çok sayıda ebeveyn çocuklarına aşı yaptırmamayı tercih ediyor.

Bazıları kararlarını 20 yıl önce yanlış olduğu ortaya konan bir araştırmayla temellendiriyor. Bu araştırmada kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşılarını otizmle ilişkilendiriyordu.

Bu yıl Avrupa'da 41 binden fazla kişi kızamık oldu. Bu geçen yılın aynı döneminin iki katı. Bu yıl kıtada yaşamını yitirenlerin sayısı da 37 oldu. Avrupa'da kızamık en çok Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan ve Yunanistan'da görülüyor.

İtalya'da Senato ilkokula başlamadan önce çocukların aşılanmasını zorunlu kılan bir yasayı kaldırmayı onayladı. Bu yasal değişiklik yürürlüğe girerse çocuklarını aşılatmayan velilere para cezası kesilmeyecek.

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