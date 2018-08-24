Rus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyor

ABD'de yapılan ve Temmuz'da yayınlanan bir başka araştırma da dini ya da felsefi nedenlerle çocuklarını aşılatmayan kişilerin sayısında bir artış yaşandığını ortaya koymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü bu ay Avrupa'da kızamık vakalarının rekor seviyeye ulaştığını açıklamış, uzmanlar bunu aşı yaptıran kişilerin sayısının azalmasına bağlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Doç. Dr. Drezde, "Aşı tartışmasında iki tarafa da oynayarak aşılara yönelik güvenimizi kırmak ve toplumu bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya bırakmak istiyorlar" diyor.

2014-2017 arası binlerce tweeti inceleyen araştırmayı yürüten ekipten Mark Dredze, bu paylaşımların toplumu bölmek için yapıldığını düşünüyor.

Amerikan Kamu Sağlığı Dergisi'nde dün yayınlanan araştırmaya göre ABD'deki başkanlık seçimini etkilemek için kullanılan Twitter hesapları, aşı üzerine paylaşımlar da yapıyor.

ABD'de halkın çoğu aşıların güvenilir ve etkili olduğuna inansa da Twitter'daki paylaşımlara bakıldığında bu konuda büyük tartışmalar yaşandığı izlenimi oluşuyor. Böylece insanlar bunun toplumda tartışmalı bir konu olduğunu düşünebiliyor ve sonuç olarak aşılara güven azalabiliyor.

Araştırma ekibinden David Broniatowski de "İnternette aşıyla ilgili söylemin çoğu gizli hedefleri olan aktörler tarafından yaratılıyor olabilir" diyor.

Araştırmacıların inceledikleri paylaşımlar arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Internet Research Agency (İnternet Araştırma Ajansı, IRA) ile ilişkili hesaplardan atılan yaklaşık 250 tweet de yer alıyor.

IRA'nın attığı tweetlerde kutuplaştırıcı bir dil yer alırken bu sosyal medya hesapları aşı tartışmalarını ırk, sınıf, hükümetin meşruiyeti gibi konularda ihtilaflı argümanlarla ilişkilendiriyor.

Hesaplardan biri "Hükümetin elinde #aşı nedeniyle zarar görmüş çocuklarla ilgili gizli bir veri tabanı bulunduğunu biliyor muydunuz? #ABDyiAşıla" paylaşımı yapılırken bir diğerinde "#ABDyiAşıla Aptallığı tedavi edemezsin. Bırakın kızamıktan ölsünler ben #aşılama yanlısıyım" ifadeleri yer alıyor.