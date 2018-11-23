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Rus tur operatörleri sağlık turizmi için Dalaman'ı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Operatörler, termalleri ve sağlık kuruluşlarını inceledi

Rusya'dan gelen tur operatörleri, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki termalleri ve sağlık kuruluşlarını gezdi.

İlçedeki bir termal otelde düzenlenen toplantıya, 34 kişilik Rus heyet ile Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ankara Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı ile Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık katıldı.

Rus tur operatörleri ve beraberindekiler ilk olarak Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nı gezdi, mavi yengeçleri inceledi.

Heyettekiler daha sonra Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarıyla, termal sağlık hizmeti veren otellerde incelemelerde bulundu.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların geçen yıl başladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Dalaman, bünyesindeki kaplıcaları, ilçede bulunan havalimanı, iklim şartları, doğal güzellikleri, denizi, kumu ve güneşiyle ülkemizde ender rastlanan cennet köşelerden. Varlıklarımızın güzelliğini daha iyi bir şekilde anlatmak için böyle bir çalışma yaptık."

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, dünyanın en güzel termal tesislerinin, en zengin su kaynaklarının, Türkiye'de bulunduğunu ifade etti.

Derneklerinin termal turizmi tanıtmak üzere beş ay önce Rusya'da birçok bölgede tanıtım çalışmalarına başladığına işaret eden Yılık, heyetlerin Türkiye'ye gelmesiyle yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Yılık, gelecek günlerde acentelerle anlaşmalar yaparak hastaların Türkiye'ye getirileceğini dile getirdi.

Rus heyet, incelemelerin ardından İstanbul'a döndü.

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Dalaman Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz Muğla Termal ve sağlık turizmi TESTUD Başkanı Yavuz Yılık

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