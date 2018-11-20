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Rus tur operatörleri sağlık turizmi için Haymana'yı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Ankara'ya gelen Rus tur operatörleri, Haymana ilçesindeki termalleri ve sağlık kuruluşlarını inceledi - Rus tur operatör firması yetkilisi Galina Tereshcenko: "Avrupa'ya göre çok daha ucuz, bir o kadar daha iyi olan bu tesisler her yıl binlerce turisti ağırlayabilecek kapasitede" - TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: "Bugün aslında termal turizmi için bir milat. Bizler kısa süre içerisinde dost ülke Rusya'dan sayıları yüz binlerle ifade edilen turistin termal tesislerimize geleceğini öngörüyoruz"

Rusya'dan gelen tur operatörleri, Ankara'nın Haymana ilçesindeki termaller ve sağlık kuruluşlarını gezdi.

Haymana ilçesindeki bir termal otelde düzenlenen toplantıda, 34 kişilik Rus heyet ile Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) üyeleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Turgut, bölgedeki termal kaynakları anlatarak, tüm Rus termal tutkunlarını Haymana'ya davet etti.

Ural bölgesinde faaliyet gösteren tur operatör firması yetkilisi Galina Tereshcenko da Türkiye'ye geldiklerinde müziğinden, cam akustiğine, sıcak karşılamadan, olağanüstü sağlık hizmetlerine kadar çok üst düzeyde bir tablo ile karşılaştıklarını kaydetti.

Türk termalleri konusunda tanıtım eksikliği bulunduğuna dikkati çeken Tereshcenko, Türkiye'nin sadece Antalya'dan ibaret olmadığını dile getirdi.

TESTUD'un kendilerine termal kaynaklar hakkında bilgi aktardığını anlatan Tereshcenko, şöyle devam etti:

"Şimdi bu zenginliği yerinde gördüğümüzde Türkiye kaplıcalarına daha fazla odaklandık. Sizden çok daha fazla tanıtım yapmanızı bekliyoruz. Buradaki herkes Türkiye termallerinden etkilendi ama tanıtım ile desteklemeniz, Antalya bölgesinde olduğu gibi fuarlar ile bizlere daha fazla anlatmanız gerekiyor. Ayrıca gelişten gidişe kadar tüm ayrıntıları ile bizlere listeler çıkarmanız gerekiyor. Avrupa'ya göre çok daha ucuz bir o kadar daha iyi olan bu tesisler her yıl binlerce turisti ağırlayabilecek kapasitede."

Turizm yatırımcısı Kürşat Özdemir ise Haymana suyunun 3 gün içinde cildi güzelleştirdiğini savundu.

Özdemir, 330 gramı 500 dolar olan dünyaca ünlü bir kremde Haymana suyu kullanıldığını belirterek, "Buraya gelirseniz böylesi pahalı bir kremi kullanmaya gerek kalmaz." dedi.
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- "Bugün aslında termal turizmi için bir milat"

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık ise dünyanın en güzel termal tesislerinin, en zengin su kaynaklarının, en güler yüzlü tesis işletmecilerinin ve personelinin Türkiye'de olduğunu vurgulayarak, ülkede eş zamanlı alternatif turizm çeşitlerinin de olduğunu bildirdi.

Termal turizmi tanıtmak üzere yaklaşık 6 ay önce faaliyete başladıklarına değinen Yılık, şunları kaydetti:

"Sizlerle bugün güzel bir başlangıca imza atıyoruz. Bu nedenle bugün aslında termal turizmi için bir milat. Bizler kısa süre içerisinde dost ülke Rusya'dan sayıları yüz binlerle ifade edilen turistin termal tesislerimize geleceğini öngörüyoruz. İşte bu noktada tüm termal işletmecilere tesislerinde gereken revizyonları yapmalarını özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerini tamamlamalarını, personel eğitimlerini en kısa sürede tamamlamalarını öneriyoruz. Bu çabamız belki de termal tesislerimizi turizmimizin merkezi haline getirecek."

Rus heyet, incelemelerin ardından yarın Rusya'ya dönecek.

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Haymana kaplıca operatör rus turizm

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