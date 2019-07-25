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Rus turist Antalya’da sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Görme güçlüğü çeken Lübnan asıllı Rus vatandaşı, Kumluca Devlet Hastanesinde akıllı lens uygulamasıyla sağlığına kavuştu.Antalya’ya tatile gelen ve görme güçlüğü çeken Lübnan asıllı Rus vatandaşı Sami Ayad, Kumluca Devlet Hastanesine başvurdu.

Görme güçlüğü çeken Lübnan asıllı Rus vatandaşı, Kumluca Devlet Hastanesinde akıllı lens uygulamasıyla sağlığına kavuştu.
Antalya’ya tatile gelen ve görme güçlüğü çeken Lübnan asıllı Rus vatandaşı Sami Ayad, Kumluca Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda ameliyat kararı verildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Koray Koraltan Demir ve ekibinin başarılı operasyonu ile Ayad’ın gözüne akıllı lens yerleştirildi. Yeniden sağlığına kavuşan Ayad, hastane ekibine teşekkür etti.
Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, hastane olarak en büyük amaçlarının Kumluca halkına en etkin şekilde sağlık hizmeti vermek olduğunu belirtti. Dr. Alkan, "Hastanemizde gerçekleştirilen bu ve benzeri birçok ameliyat sonrası hastalarımızın şifa bulması ekibimizin en büyük mutluluğudur. Hastanemizin kalitesini bilen birçok hasta il dışından gelirken, artık yurt dışından hastaların bile bizi tercih etmesi en büyük mutluluk kaynağımızdır. Bu ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza ve değerli ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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