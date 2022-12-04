Rus turist bir anda görünce neye uğradığını şaşırdı! Güçlükle ulaştılar...

Korkunç olay, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus turist sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yaparken bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Rus turistin ihbari üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ulaşımın zor olduğu noktaya indiklerinde hareketsiz halde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞMÜŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 30 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz’in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi.

Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartıldı.

Emeksiz’in 1 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Emeksiz’in cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)