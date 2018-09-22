Rus turist, denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus turist Alexander Kızılov (48), denizde boğuldu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yapan Rus Alexander Kızılov, dün sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Kızılov'u gören sahildekiler, Rus turisti kıyıya çıkardı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Alexander Kızılov, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alexander Kızılov'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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