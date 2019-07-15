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Rus turist denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Valontin Dobrkyakov (65), denizde hayatını kaybetti.

Rus turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Valontin Dobrkyakov (65), denizde hayatını kaybetti.
Oba Mahallesi Kleopatra Plajı'nda sabah saatlerinde yüzen Rus turist Valontin Dobrkyakov, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler tarafından kıyıya çıkarılan Valontin Dobrkyakov için 112 Acil Çağır Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dobrkyakov, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Dobrkyakov, kurtarılamadı. Valontin Dobrkyakov'un cesedi işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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