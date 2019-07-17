Rus turist denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Valentin Dobryakov(70), denizde boğuldu.

Konaklı Mahallesi'nde tatil yapan Rus Valentin Dobryakov, sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisti görenler, yüzerek yardıma

gitti. Dobrkyakov kıyıya çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dobrkyakov, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rus tatilcinin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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