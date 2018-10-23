Rus turist odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Aleksei Konoplev (82) odasında ölü bulundu.
Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksei Konoplev'in odasına, bugün saat 10.00 sıralarında temizlik için giren görevli, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Turisti kaldırmaya çalışan temizlik görevlisi, nefes almadığını anlayınca otel yetkililerine haber verdi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aleksei Konoplev'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rus turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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