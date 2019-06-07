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Rus turist otel odasında asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatil yapan Rus turist Oleg Letunovskii (33), otel odasında asılı bulundu.

Rus turist otel odasında asılı bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatil yapan Rus turist Oleg Letunovskii (33), otel odasında asılı bulundu.
Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Oleg Letunovskii'nin, odasındaki aplike (duvara asılı lamba) ayakkabı bağıyla asılı cansız bedeni bulundu. Arkadaşları tarafından asılı bulunan Oleg Letunovskii için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Letunovskii'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oleg Letunovskii'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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