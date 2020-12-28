HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus turist otel odasında ölü bulundu

Rus turist otel odasında ölü bulundu

28.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’ya tatil için gelen Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Olay, dün gece Konyaaltı Sahilindeki bir otelde yaşandı.

Antalya’ya tatil için gelen Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, dün gece Konyaaltı Sahilindeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Antalya’ya gelen Pavel Khapaev (40), birlikte tatil yaptığı kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. İhbarın üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Ekipler, Khapaev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Khapaev’in cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Emniyete ifade için çağırılan Oksana Komarova’nın polise verdiği ifadede, akşam alkol aldıktan sonra yattıklarını ve gece 04.00 sıralarında uyandığında Khapaev’in nefes almadığını görünce sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştüBakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.