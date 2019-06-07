HABER

Rus turist, plajda kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Rus turist, plajda kalp krizinden öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Rusya'dan eşiyle Alanya'ya tatile gelen Vladimir Braannmna, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde konakladığı otelin plajına gitti. Bir süre yüzen Vladimir Braannmna, plajda güneşlenirken aniden fenalaştı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Vladimir Braannmna, kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Braannmna'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Rus turisti ölüm sahilde yakaladıRus turisti ölüm sahilde yakaladı
Aksaray’da serinlemek için girdiği gölette boğulduAksaray’da serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.