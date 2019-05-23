Rus turist tatile geldiği Kemer’de boğuldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir Rus turist, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı bir otele tatile gelen Rus Vladimir Balakshin (57), öğleden sonra eşi Tatyana ile birlikte sahile indi. Balakshin, saat 17.00 sıralarında otelin yakınındaki Atatürk Parkı sahilinde birden denizde gözden kayboldu. Denizden çıkartılan Rus turist, olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Balakshin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

