HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus turiste silah göstererek telefonunu gasp eden 4 kişi tutuklandı

Rus turiste silah göstererek telefonunu gasp eden 4 kişi tutuklandı

09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste silah gösterip korkutarak cep telefonunu gasp eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya’da, dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste silah gösterip korkutarak cep telefonunu gasp eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece birden fazla kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün sabah 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü için tek başına dağ yoluna çıkan Rus turist Oolesia Fedarova’nın (35) yanına kimliği belirsiz bir erkek gelerek cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova’nın talebini geri çevirmesi üzerine şüpheli şahıs, hemen yakın mesafedeki otomobilde bekleyen arkadaşını işaret etti. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki silahı Fedaravo’ya gösterdi. Neye uğradığını şaşıran Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Telefonu alan 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Fedarova, çevredeki bir iş yerinden yardım talebinde bulundu. İş yerindekiler, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları neticesinde şüphelileri tespit ederek, adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Rus turiste cep telefonu teslim edildi.
Olayın şüphelileri K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Silahlı Yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklamasıMEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu (CNN Türk'ten ayrılan Bünyemin Sürmeli hangi kanala geçti? Haber Global'den açıklama)

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

Hamile eşini uçurumdan itmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.