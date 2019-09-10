HABER

Rus turiste yağma şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Antalya’da Rus turistin omzundaki çantasını çekip zorla alan ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.Olay, geçtiğimiz ayın ortasında Sinan Mahallesi’nde yaşandı.

Rus turiste yağma şüphelisi yakalandı

Antalya’da Rus turistin omzundaki çantasını çekip zorla alan ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.
Olay, geçtiğimiz ayın ortasında Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Aldonsa Kartes’in omzundaki çantası, alışveriş yaptıktan sonra arkadaşına ait ikamete giderken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından omzundan çekilerek zorla alındı. Kartes, olay esnasında düşerek bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sarı tişörtlü, gri renkli kapri pantolonlu, 30 yaşlarında, esmer tenli erkek şüpheliyi aramaya başladı. Rus turist Kartes’in, çantasına içinde bulunan cep telefonundan ulaşabileceğini söylemesi üzerine yapılan kontrol sonrasında, turiste ait telefonun olay yerine yakın 1288 sokak üzerinden sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Kartes’e ait çanta 1288 sokak üzerindeki bahçede bulundu. Müşteki tarafından yapılan kontrollerde çalınan herhangi bir eşyanın olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından şüphelinin tespiti için harekete geçen polis, bölgedeki yüzlerce güvenlik kameralarını da inceleyerek K.G. isimli kişiyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan K.G. adliyeye sevk edildi.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
İlk ders günü trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler anneleri ile toprağa verildiİlk ders günü trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler anneleri ile toprağa verildi
Turisti otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandıTuristi otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.