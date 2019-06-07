HABER

Rus turisti ölüm sahilde yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 70 yaşındaki Rus erkek turist denize girdikten sonra uzandığı sahilde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.Rusya’dan eşiyle beraber Alanya’ya tatile gelen Rus uyruklu Vladimir Braannmna (70), Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Rus turisti ölüm sahilde yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 70 yaşındaki Rus erkek turist denize girdikten sonra uzandığı sahilde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Rusya’dan eşiyle beraber Alanya’ya tatile gelen Rus uyruklu Vladimir Braannmna (70), Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Otelin sahilinde denize giren Rus turist, bir yüzdükten sonra kumsala uzandığı sıra aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından Braannmna’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Braannmna tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ve savcı incelemesinden sonra Braannmna’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na gönderildi. İlk incelemelerde Rus turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Aksaray’da serinlemek için girdiği gölette boğulduAksaray’da serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, işçi servisine çarpıp, öldüDireksiyon başında kalp krizi geçirdi, işçi servisine çarpıp, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.